Прилетевшим из Великобритании в Германию не разрешили покинуть аэропорты

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Пассажиры, прибывшие накануне из Великобритании в Германию, оказались заблокированы в зданиях аэропортов, сообщает в понедельник Bild.

В частности, группа из 63 человек, прилетевшая в воскресенье в Ганновер, была вынуждена провести всю ночь в аэропорту. Они ожидают результатов тестов, взятых у них по прилете. В терминале разместили раскладушки и принесли извинения за неудобства.

Подобная ситуация сложилась на фоне ужесточения санитарно-эпидемиологических мер из-за выявления новой мутации коронавируса COVID-19 в Великобритании. Германия накануне объявила о запрете на полеты из Великобритании.

О приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы объявили ранее власти Бельгии и Нидерландов. Ирландия запретила полеты и паромы из Великобритании на 48 часов. Франция также объявила о временной приостановке транспортного движения - пассажирского и товарного - из Великобритании ввиду ситуации с новой мутацией вируса COVID-19. Власти Италии, Швейцарии, Португалии, Австрии, Болгарии, Дании, Финляндии, Румынии, Швеции и Хорватии также заявили, что приостановят прием рейсов из Великобритании. В Чехии пообещали ввести жесткие карантинные меры для тех, кто приезжает из Великобритании.

В Эстонии, Латвии и Литве также заявили об остановке пассажирского авиасообщения с Британией, однако из Литвы рейсы в Великобританию пока оставят, отмечает The Guardian. Латвия наряду с запретом на перелеты запретила и автобусные пассажирские перевозки и паромное сообщение. Запрет вступает в силу с понедельника и будет действовать как минимум до конца этого года.

Въезд из Великобритании запретили также и неевропейские страны: Чили, Колумбия и Марокко.

Между тем, премьер Австралии Скотт Моррисон в понедельник указал, что не считает необходимым введение подобных ограничений. По его мнению, нынешних правил в 14 дней карантина по прибытии достаточно, чтобы не допустить распространения коронавируса.