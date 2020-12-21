Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:04Заразились
на 20.12В России 2 848 377+28 948В мире 76 823 486+534 444

Прилетевшим из Великобритании в Германию не разрешили покинуть аэропорты

Прилетевшим из Великобритании в Германию не разрешили покинуть аэропорты
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Пассажиры, прибывшие накануне из Великобритании в Германию, оказались заблокированы в зданиях аэропортов, сообщает в понедельник Bild.

В частности, группа из 63 человек, прилетевшая в воскресенье в Ганновер, была вынуждена провести всю ночь в аэропорту. Они ожидают результатов тестов, взятых у них по прилете. В терминале разместили раскладушки и принесли извинения за неудобства.

Подобная ситуация сложилась на фоне ужесточения санитарно-эпидемиологических мер из-за выявления новой мутации коронавируса COVID-19 в Великобритании. Германия накануне объявила о запрете на полеты из Великобритании.

В миреГермания созовет в Брюсселе антикризисное совещание по мутации COVID-19Читать подробнее

О приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы объявили ранее власти Бельгии и Нидерландов. Ирландия запретила полеты и паромы из Великобритании на 48 часов. Франция также объявила о временной приостановке транспортного движения - пассажирского и товарного - из Великобритании ввиду ситуации с новой мутацией вируса COVID-19. Власти Италии, Швейцарии, Португалии, Австрии, Болгарии, Дании, Финляндии, Румынии, Швеции и Хорватии также заявили, что приостановят прием рейсов из Великобритании. В Чехии пообещали ввести жесткие карантинные меры для тех, кто приезжает из Великобритании.

В Эстонии, Латвии и Литве также заявили об остановке пассажирского авиасообщения с Британией, однако из Литвы рейсы в Великобританию пока оставят, отмечает The Guardian. Латвия наряду с запретом на перелеты запретила и автобусные пассажирские перевозки и паромное сообщение. Запрет вступает в силу с понедельника и будет действовать как минимум до конца этого года.

Въезд из Великобритании запретили также и неевропейские страны: Чили, Колумбия и Марокко.

Между тем, премьер Австралии Скотт Моррисон в понедельник указал, что не считает необходимым введение подобных ограничений. По его мнению, нынешних правил в 14 дней карантина по прибытии достаточно, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Хроника коронавируса. Декабрь.

20
Китайские власти планируют к Празднику весны - Новому году по лунному календарю - вакцинировать от коронавируса не менее 50 млн человек. Для вакцинации будут использоваться китайские вакцины от Sinopharm и Sinovac Biotech Ltd.17 декабря. Оперный певец Стефан Сенешаль исполнил рождественские песни из окна своей квартиры в Париже во время частичного локдауна по коронавирусу.16 декабря. В Неаполе на фигуру супергероя комиксов Marvel Халка надели маску.15 декабря. В Лондоне прошел очередной протест против коронавирусных ограничений и принудительной вакцинации.14 декабря. Жители Барселоны добровольно вызвались проверить эффективность нового экспресс-анализа на антитела к коронавирусу. Медики провели экспресс-тест 500 добровольцам, после чего отправили их на бесплатный концерт.11 декабря. В немецком Реннингене в католической церкви святого Мартина рядом с Рождественским вертепом установили увеличенную модель коронавируса.10 декабря. Подвиг медицинских работников в период пандемии коронавируса вдохновляет уличных художников на новые работы. На фото: врач за пределами клиники в Шах-Аламе, Малайзия.9 декабря. Первая партия вакцин Pfizer от COVID-19 прибыла в Израиль. Старт массовой вакцинации в стране запланирован на 20 декабря.8 декабря. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 594 случая заражения коронавирусом. 7 декабря. В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в Швейцарии.7 декабря. Гватемала остается страной с наибольшим количеством смертей от COVID-19 в Центральной Америке - 4250 жертв. Следом идут Панама и Гондурас, где около 3100 и 2900 смертей соответственно.4 декабря. Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час.3 декабря. Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19.2 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, снова открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Китайские власти планируют к Празднику весны - Новому году по лунному календарю - вакцинировать от коронавируса не менее 50 млн человек. Для вакцинации будут использоваться китайские вакцины от Sinopharm и Sinovac Biotech Ltd.
Великобритания Германия коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Российский инфекционист не увидел уникальности в британской мутации коронавируса

Российский инфекционист не увидел уникальности в британской мутации коронавируса

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 декабря

Трамп дождется инаугурации Байдена, чтобы объявить о планах на 2024 год

Британия и Евросоюз не успели завершить переговоры по Brexit

Британия и Евросоюз не успели завершить переговоры по Brexit

"Британскую" разновидность коронавируса выявили в Италии

Франция приостановит транспортное сообщение с Великобританией

Франция приостановит транспортное сообщение с Великобританией

В Минске на акциях задержали около 100 человек

В Таиланде проверят тысячи человек из-за вспышки COVID под Бангкоком

В Белоруссии задержали студента за распространение данных силовиков

Пандемия коронавируса

Новую разновидность COVID-19 нашли в Нидерландах, Дании и Австралии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');