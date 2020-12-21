Гонконг запретил авиарейсы из Британии из-за нового штамма COVID

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Власти Гонконга решили запретить все пассажирские рейсы из Великобритании из-за распространения там нового штамма COVID-19, сообщает телерадиовещательная компания RTHK.

Как отмечает RTHK, решение о запрете вступит в силу во вторник, 22 декабря.

О распространении в Великобритании нового штамма коронавируса стало известно 14 декабря. Премьер-министр Борис Джонсон с 20 декабря ввел в Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии локдаун, ограничения объявлены также в Уэльсе.

О приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы объявили ранее власти Бельгии и Нидерландов. Ирландия запретила полеты и паромы из Великобритании на 48 часов.

Франция также объявила о временной приостановке транспортного движения - пассажирского и товарного - из Великобритании ввиду ситуации с новой мутацией COVID-19. Власти Италии, Германии, Швейцарии, Португалии, Австрии, Болгарии, Дании, Финляндии, Румынии, Швеции и Хорватии также заявили, что приостановят прием рейсов из Соединенного Королевства. В Чехии пообещали ввести жесткие карантинные меры для тех, кто приезжает из Великобритании.