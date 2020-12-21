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Petropavlovsk отстоял в суде право сменить руководство российской управляющей компании

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Золотодобывающая компания Petropavlovsk отстояла в суде право сменить руководство своей российской "дочки" - управляющей компании "Петропавловск", следует из материалов суда.

Petropavlovsk в августе решил сменить совет директоров УК и назначить в него Максима Мещерякова (на тот момент CEO Petropavlovsk), а также Н.Осипову, М.Манасяна, C.Савельева и В.Замая (их имена и должности в документах суда не раскрываются).

Новый совет директоров решил назначить главой УК вместо бессменного Сергея Ермоленко назначить В.Кузнецова (предположительно, речь идет о Владимире Кузнецове, с которым Мещеряков вместе входил в совет директоров банка "Возрождение" и работал в компании "Бонум менеджмент").

Ермоленко обратился в суд с требованием признать эти решения недействительными и добился обеспечительных мер в виде запрета на внесение изменений в ЕГРЮЛ и учредительные документы УК. Позднее в качестве соистца к нему примкнул основатель Petropavlovsk Павел Масловский - ныне миноритарий Petropavlovsk с долей 0,01%.

Petropavlovsk владеет 100% УК "Петропавловск". В основном спор вращался вокруг полномочий одного из членов совета директоров Petropavlovsk - представителя ЮГК Максима Харина - подписывать документы о смене совета директоров "дочки" от имени головной компании. Также Ермоленко и его представители делали акцент на корпоративном конфликте, разгоревшемся в компании.

Суд пришел к выводу, что смена совета директоров в компетенции акционера, то есть Petropavlovsk, и Харин, будучи членом совета директоров Petropavlovsk, мог делегировать "право подписи" любому лицу, следовательно, и сам обладал этим правом. Кроме того, ни Ермоленко, ни Масловский не являются напрямую акционерами УК, имеющими право обжаловать решения акционеров, также как наличие 0,01% не дает Масловскому права влиять на решения Petropavlovsk.

В результате суд отклонил требования Ермоленко и Масловского и отменил обеспечительные меры.

Ранее Ермоленко проиграл в первой инстанции аналогичные суды по производственным активам Petropavlovsk - Покровскому и Маломырскому рудникам. По Албынскому руднику суд еще не принял решение по существу, обеспечительные меры продолжают действовать.

Petropavlovsk с конца июня пребывает в состоянии корпоративного конфликта, разногласия вскрылись на годовом собрании акционеров, когда Масловский и еще несколько директоров не прошли в совет. Мещеряков, занимавший позицию CEO Petropavlovsk с августа до конца ноября, вызвал недовольство профсоюза Покровского рудника и руководителей других рудников Petropavlovsk, и даже стал фигурантом уголовного дела о самоуправстве. Однако в начале декабря пост CEO Petropavlovsk занял новый менеджер - Денис Александров из Highland Gold.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей чуть более 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.

Petropavlovsk Максим Мещеряков Покровский рудник Москва СКР Сергей Ермоленко

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