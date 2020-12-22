Россия расширила ответные санкции против ЕС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Россия расширила санкционные списки представителей стран ЕС в ответ на санкции Евросоюза по делу российского оппозиционера Алексея Навального, заявили во вторник в МИД РФ.

"На основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", - говорится в заявлении российского министерства.

"Соответствующие вербальные ноты МИД России, информирующие о данном шаге, были вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в представительство ЕС в Москве", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что "недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ". "Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Навальным", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.

Там обратили внимание на то, что страны, выступившие инициаторами этого шага, "не представили доказательств по этому делу не только российским властям, несмотря на направленные нами неоднократные обращения в их адрес, но даже своим собственным партнерам по ЕС".

"В обстановке спешки и скрытности Советом ЕС было принято конфронтационное политическое решение, идущее вразрез с международно-правовыми прерогативами СБ ООН и хельсинкскими принципами невмешательства во внутренние дела, сотрудничества между государствами и добросовестного выполнения обязательств по международному праву. А под данное решение Совета ЕС произвольно верстались конкретные фамилии", - заявили на Смоленской площади.

Осенью Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и НИИ в связи с ситуацией с попавшим в больницу оппозиционером Алексеем Навальным. 6 октября Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) сообщила, что он был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

Плохо ему стало 20 августа в полете из Томска в Москву. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным.