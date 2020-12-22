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Вакциной "Вектора" привили почти 2,2 тыс. добровольцев

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Все добровольцы старше 60 лет, участвующие в испытаниях вакцины центра "Вектор", сделали прививку, чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 2194 добровольца в возрасте старше 18 лет и 150 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено", - утончили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пострегистрационные испытания вакцины "ЭпиВакКорона" начались в ноябре, в них принимают участие 150 добровольцев старше 60 лет и 3 тыс. добровольцев старше 18 лет.

"ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора стала второй вакциной от COVID-19, разработанной в РФ. Она была зарегистрирована 14 октября.

В Роспотребнадзоре уточнили, что вакцина "ЭпиВакКорона" отличается полной безопасностью для добровольцев и простыми условиями хранения и транспортировки - при температуре от 2 до 8 градусов.

По данным ведомства, итоги исследований подведут в январе.

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Хроника 09 января – 22 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Вектор ЭпиВакКорона Коронавирус

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