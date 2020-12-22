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Госдума приняла во втором чтении законопроект о цензуре в интернете

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении резонансный законопроект о запрете цензуры со стороны интернет-порталов - под него могут попасть YouTube и Facebook.

Согласно документу (N 1058572-7), Роскомнадзор сможет блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории РФ по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или россиян. Отдельно отмечается, что блокировка может последовать за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации".

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При ограничении или замедлении доступа будут использоваться технические средства противодействия угрозам, предусмотренные положениями ранее принятого закона "О суверенном интернете".

Блокировку, согласно проекту закона, будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД России. Ресурсы, которые будут замечены в нарушении нового закона, попадут в специальный список сайтов, "причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", и Роскомнадзор будет вводить ограничительные меры к этому списку.

Законопроект может быть применен против популярных западных социальных сетей. Авторы в пояснительной записке к документу отмечают, что среди порталов, которые в 2020 году блокировали информацию российских СМИ, замечены Twitter, Facebook и YouTube.

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Инициатива была внесена в нижнюю палату 19 ноября. Авторами проекта закона, в частности, стали председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и его заместители Максим Кудрявцев, Александр Ющенко и Сергей Боярский. 7 декабря проект закона поддержал профильный комитет Госдумы, поддержку также выразило Минцифры. В первом чтении законопроект был принят 9 декабря.

Один из авторов инициативы депутат Хинштейн ранее разъяснял в СМИ, что рассчитывает на "очень бережное и очень аккуратное" применение этого законопроекта, и выразил надежду, что он не приведет к блокировке YouTube в России.

Госдума

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