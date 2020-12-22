Госдума приняла во втором чтении законопроект о цензуре в интернете

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении резонансный законопроект о запрете цензуры со стороны интернет-порталов - под него могут попасть YouTube и Facebook.

Согласно документу (N 1058572-7), Роскомнадзор сможет блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории РФ по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или россиян. Отдельно отмечается, что блокировка может последовать за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации".

При ограничении или замедлении доступа будут использоваться технические средства противодействия угрозам, предусмотренные положениями ранее принятого закона "О суверенном интернете".

Блокировку, согласно проекту закона, будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД России. Ресурсы, которые будут замечены в нарушении нового закона, попадут в специальный список сайтов, "причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", и Роскомнадзор будет вводить ограничительные меры к этому списку.

Законопроект может быть применен против популярных западных социальных сетей. Авторы в пояснительной записке к документу отмечают, что среди порталов, которые в 2020 году блокировали информацию российских СМИ, замечены Twitter, Facebook и YouTube.

Инициатива была внесена в нижнюю палату 19 ноября. Авторами проекта закона, в частности, стали председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и его заместители Максим Кудрявцев, Александр Ющенко и Сергей Боярский. 7 декабря проект закона поддержал профильный комитет Госдумы, поддержку также выразило Минцифры. В первом чтении законопроект был принят 9 декабря.

Один из авторов инициативы депутат Хинштейн ранее разъяснял в СМИ, что рассчитывает на "очень бережное и очень аккуратное" применение этого законопроекта, и выразил надежду, что он не приведет к блокировке YouTube в России.