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Депутат Госдумы сообщил, что врачи в Нижнем Тагиле не получают ковид-надбавки

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Алексей Балыбердин сообщил, что сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле не получают региональные надбавки за работу с больными коронавирусной инфекцией.

Депутат объяснил, что узнал об этом из открытого письма коллектива центра, и уже провел рабочую встречу с гендиректором учреждения Алексеем Щелкуновым.

Теперь депутат обратится к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разобраться в этой ситуации и восстановить справедливость.

В областном Минздраве "Интерфаксу" сказали, что "вопрос изучается". В региональном оперативном штабе получить комментарий на данный момент не удалось.

УКРЛЦ был построен на личные средства бывшего собственника и руководителя ВСМПО-Ависма, миллиардера Владислава Тетюхина. Центр специализируется на протезировании суставов и последующей реабилитации. Тетюхин умер в апреле 2019 года.

Хроника 09 января 2020 года – 25 января 2021 годаПандемия коронавируса
Нижний Тагил Свердловская область УКЛРЦ имени Тетюхина коронавирус

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