Защита мэра Томска заявила о законности продажи муниципальной земли его дочери

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении полномочий, считают, что процедура продажи муниципальной земли дочери градоначальника прошла в соответствии с законом, вопреки мнению следственных органов.

В четверг в своем телеграм-канале адвокаты Кляйна сообщили, что дочь мэра в 2015 году в соответствии с земельным кодексом РФ обратилась в мэрию с заявлением о предварительном согласовании земельных участков для жилищного строительства. Далее для всех желающих была опубликована информация об аукционе на землю.

"Ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе комиссия в лице ее председателя Анны Касперович (экс-вицемэр Томска, осуждена условно за превышение полномочий - ИФ) информировала о возможности предварительного согласования предоставления земельных участков. Мэр принял постановление о предварительном согласовании земельных участков. Заявителями были осуществлены работы по формированию земельных участков, после чего они были выкуплены без торгов. Цена соответствовала рыночной", - говорится в сообщении.

Адвокаты подчеркивают, что с момента продажи земли дочери мэра прошло более пяти лет, и прокуратура за все это время постановления Кляйна не опротестовывала.

В среду стало известно, что СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении томского градоначальника второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

По первому уголовному дело следствие установило, что мэр дал поручение внести в геоинформационную систему "ГеоКад" сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), в мэрии Томска и "Томском пиве" прошли обыски.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна на два месяца - до 13 января. Виновным мэр себя не признает.

Адвокаты направили жалобу на арест, но решение оставили без изменений.

17 ноября стало известно о возбуждении дела о мошенничестве против начальника юридического отдела "Томского пива".

Сотрудника компании подозревают в том, что он ввел в заблуждение предпринимателя при заключении договора купли-продажи двух земельных участков. В результате "Томское пиво" получило участки по заниженной стоимости, ущерб предпринимателю составил более 1 млн рублей. По данным источника агентства, потерпевшим по данному делу является Ринат Аминов, который также является свидетелем обвинения по делу Кляйна.

18 ноября суд временно отстранил Кляйна от должности на период следствия.

23 ноября его супруга, гендиректор "Томского пива" Галина Кляйн стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). По данным следствия, женщина травмировала сотрудника правоохранительных органов при обыске.