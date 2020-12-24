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Что произошло за день: четверг, 24 декабря

Соглашение Лондона и Брюсселя о жизни после Brexit, новый COVID-антирекорд в России, приговор эксперту фонда Горчакова и ее мужу

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зафиксирован новый антирекорд по COVID-19. За сутки коронавирус диагностирован у 29 935 человек, в Москве - рекордные 8 203 новых пациента. В ЦНИИ Эпидемиологии заявили, что рост заболеваемости связан с активностью людей перед праздниками. В Москве корпуса еще трех больниц будут отведены для приема COVID-пациентов.

- Лондон и Брюссель договорились об отношениях после Brexit. Соглашение готово для рассмотрения Советом ЕС и Европарламентом. В конце года истекает переходный период в рамках выхода Великобритании из ЕС.

- Эксперт фонда Горчакова и ее муж осуждены по делу о госизмене в пользу Латвии. Антонину Зимину приговорили к 13 годам колонии общего режима, ее мужа Константина Антонца - к 12,5 годам строгого режима.

- Умерла девушка, получившая огнестрельные ранения на Профсоюзной улице в Москве. Накануне неизвестный несколько раз выстрелил в лицо 30-летней москвичке, когда она с подругами подходила к своему подъезду.

- Володин объяснил ужесточение законодательства об иноагентах. Спикер Госдумы подчеркнул, что это необходимо, "чтобы мы страну не потеряли". "Вот ответ тем, кто полезет к нам со своим финансированием, печеньками и всем остальным", - заявил он.

- В Дагестане планируют построить частный космодром для сверхлегких ракет за 600 млн рублей. Проектом будет заниматься российская частная компания Success Rockets в партнерстве с АО "Корпорация развития Дагестана".

- В Москве в ночь на пятницу начнется снегопад. Он может затянуться на сутки.

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