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Посол США в Москве вежливо отказался от прививки "Спутником V"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Джон Салливан не намерен прививаться российской вакциной от коронавируса, посольство призывает Россию в качестве новогоднего подарка освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида.

"Посол Салливан благодарит МИД России за предложение о вакцине, однако не хочет отбирать дозу "Спутника V", предназначенную для российского гражданина. Мы рады тому, что две американские вакцины уже одобрены и помогают бороться с коронавирусом в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США", - написала в твиттере пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

"Однако, так как МИД России прислушивается к нашим праздничным пожеланиям, и утверждает, что имеет выходы на Деда Мороза, - отметила она, - лучшим подарком было бы немедленное освобождение незаконно задержанных американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида".

Посольство США ранее опубликовало в фейсбуке письмо посла Салливана Санта Клаусу, в котором он просил на Новый год хоккейную клюшку, вакцину от коронавируса и новые кроссовки.

В МИД РФ, комментируя письмо посла в твиттере, предложили послу три подарка "от Деда Мороза", в том числе вакцину "Спутник V", которая была одобрена для граждан старше 60 лет, и хоккейную экипировку "Заряд". За советом по поводу новых кроссовок в ведомстве предложили послу обратиться к генеральному продюсеру "Матч ТВ" Тине Канделаки.

США Джон Салливан МИД РФ Спутник V Коронавирус

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