Эксперт допустил, что за нахождение в вытрезвителях придется платить

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Создание вытрезвителей в рамках государственно-частного партнерства предполагает, что лица, поступившие туда, должны самостоятельно оплатить свое нахождение в частном учреждении, сообщил главный нарколог министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.

"Это очень правильное решение, потому что это не медицина, это не помощь, оплаченная из фонда Свердловской области или из фонда ОМС в связи с заболеванием", - сказал Забродин в ходе пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в четверг.

Нарколог отметил, что это услуга, предоставленная частной организацией, "а все моменты и все условия, весь комфорт должен быть потом оплачен" самим гражданином, попавшим в вытрезвитель.

По его словам, вопрос оплаты услуг бездомными - "вопрос судебный", поскольку без согласия человека поместить его в какое-либо учреждение можно лишь при наличии постановления, официального документа, выданного правоохранительными органами.

"Если постановление выполняется, у нас существует судебная система, которая заставит лицо расплатиться за указанные услуги. (...) Я бы не снимал ответственность с граждан", - сказал Забродин.

Также он отметил, что на сегодняшний день нет устанавливающего документа, который по количеству промилле в выдыхаемом воздухе определял бы тяжесть или глубину опьянения, из-за которой человека нужно отправлять в вытрезвитель.

"Это все-таки не водитель транспортного средства, а гражданин, который нуждается или не нуждается в медицинской помощи, но нуждается в помещении в специальное учреждение", - сказал Забродин, пояснив, что сотрудники правоохранительных органов сначала отправляют пьяных граждан, ведущих себя неадекватно, к медикам, и если врач решит, что гражданин не нуждается в медицинской помощи, его направят в вытрезвитель.

По его словам, раньше вытрезвители являлись медицинскими. "Сегодня речь идет о вытрезвителях без каких-то дополнительных прилагательных", - подчеркнул он.

Главный нарколог Уральского федерального округа (УрФО), главный врач областной наркологической больницы Антон Поддубный отметил в ходе пресс-конференции, что о том, где и в каком количестве будут размещены вытрезвители в Свердловской области, говорить пока "преждевременно".

"В законе прописано, что органы исполнительной власти в сфере здравоохранения, социальной защиты и МВД должны определить правила работы этих учреждений. Пока мы не получим эти правила, мы не можем даже предполагать, как рассчитывать потребности", - добавил Поддубный.

Он отметил, что на сегодняшний день на Урале действует два вытрезвителя - в Тюменской области и Челябинске.

Председатель комитета социальной политики администрации Челябинска, учредитель "Центра временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения" Лариса Мошкова сообщила, что учреждение работает с 2016 года в системе социальной защиты города.

"Здесь есть профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства. Гражданин в состоянии алкогольного опьянения отлежался у нас до 24 часов, не пришел домой, не схватился за нож, не сделал каких-то противоправных действий в отношении своей семьи, сохранил семью. Это, наверное, тоже элемент профилактики семейного неблагополучия", - отметила она.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей. Документом предусмотрено создание вытрезвителей на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства - по мнению авторов закона, финансирование работы вытрезвителей за счет средств ОМС "может повлечь нецелевое использование бюджетных средств".