Представители СМИ-иноагентов вызваны в Роскомнадзор

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Представители СМИ, внесенных в список иноагентов Минюста, приглашены в Роскомнадзор для составления протоколов об административном правонарушении за отказ маркировать свои материалы, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Несмотря на требования российского законодательства, иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента, продолжают на данный момент распространять свои материалы без соответствующей маркировки, что является прямым нарушением закона. При этом российские СМИ, работающие за рубежом, выполняют все существующие нормы местного законодательства, применяемые к иностранным агентам, хотя и не согласны с некоторыми его положениями",- говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

В этой связи управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составит протоколы об административных правонарушениях по статье 19.34.1 КоАП, которая предусматривает наказание в виде штрафа для должностных лиц - 50 тысяч рублей; для юридических лиц - 500 тысяч рублей.

"Сегодня санкции могут быть применены к иностранным СМИ, внесенным в соответствующий реестр Минюста", - говорится в сообщении.

В реестр СМИ-иноагентов были включены 10 медиа: радиостанция "Голос Америки", корпорация "Радио Свобода/Свободная Европа" и восемь ее проектов: "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии" и телеканал "Настоящее время", а также ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

В Роскомнадзоре напомнили, что по закону "О СМИ" (ст. 25.1) материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

"Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств. Данная норма появилась в российском законодательстве в ответ на аналогичные требования, предъявляемые иностранными государствами к деятельности российских СМИ за рубежом",- заявили в ведомстве.

Реестр таких СМИ ведет Минюст России, а приказом Роскомнадзора от 23 сентября утверждены порядок размещения маркировки и ее содержание.

В соответствии с этим приказом, сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".