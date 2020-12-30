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Систему С-500 примут на вооружение в следующем году

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Систему противовоздушной обороны (ПВО) С-500 "Прометей" примут на вооружение в 2021 году, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В следующем году планируется завершить испытания и принять на вооружение зенитную ракетную систему С-500 и радиолокационную станцию метрового диапазона "Воронеж", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

В августе этого года на форуме "Армия-2020" курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в России идут государственные испытания системы С-500, пока тестируется упрощенная комплектация.

9 мая в интервью "Интерфаксу" Борисов сказал, что все элементы С-500 изготовлены и проходят испытания.

3 июля главком ВКС Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

С-500 разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

С-500

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