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В России завершают разработку системы ПВО, способной сбивать спутники

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российский концерн "Алмаз-Антей" завершает работу над новой системой ПВО С-500, сообщили в пресс-службе компании.

В декабре прошлого года, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в 2021 году планируется завершить испытания системы и принять ее на вооружение. Ранее вице-премьер Юрий Борисов сказал, что все элементы С-500 изготовлены и проходят испытания.

По словам главкома ВКС Сергея Суровикина, С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

"Основная задача комплекса - уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полёта", - рассказал Суровикин.

"Алмаз-Антей" отметит свое 19-летие 23 апреля. Помимо разработки С-500, концерн создал С-400 "Триумф", С-350 "Витязь" и С-300В4, зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и "Полимент-Редут", а также другие системы вооружений.

С-500 Алмаз-Антей

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