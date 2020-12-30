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Правительство увеличило субсидии на дальневосточные авиаперевозки

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство выделит 5 млрд рублей дополнительных субсидий на авиаперевозки пассажиров на Дальний Восток, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин президенту. 23 декабря Владимир Путин призвал чиновников увеличить эти субсидии.

"Мы внимательно проработали все подходы, чтобы перелеты стали доступны для большего числа дальневосточников, подготовили предложения и в случае вашего одобрения готовы выделить дополнительно 5 млрд рублей на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока, чтобы они могли приобретать такие билеты по наиболее популярным маршрутам - их примерно 21", - сказал премоер.

По его словам, в результате можно будет перевезти за год на 450 000 пассажиров больше при средней цене на билет в 10 200 рублей в одну сторону.

Ранее сообщалось, что трехлетний бюджет предусматривал 3,8 млрд рублей на 2020 год на субсидирование перелетов с Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград (утверждается одним постановлением). Это было на 2 млрд рублей меньше, чем выделено на этот год. На программу поддержки региональных маршрутов, минуя Москву, в бюджете-2021 предусмотрено 7,7 млрд рублей вместо 8,35 млрд рублей на 2020 год.

Путин поручил увеличить субсидии на дальневосточные авиаперевозки на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он также предложил обдумать расширение списка категорий граждан, которые могут воспользоваться льготными билетами. Сейчас это только граждане России в возрасте до 23 лет и старше 55 лет (мужчины - старше 60), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Хроника 27 января – 30 декабря 2020 годаЭкономический кризис
Владимир Путин Михаил Мишустин Дальний Восток правительство Госсовет

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