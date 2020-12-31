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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
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В России за сутки выявлено 27,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 27,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Фото: AP/ТАСС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Еще 27 747 случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в России за прошедшие сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В Москве суточный прирост составил 6566.

В стране за сутки от коронавируса скончались 593 человека, общее число жертв достигло 57 019.

Поправились и выписаны 2 млн 554 340 пациентов, в том числе 28 922 за последние сутки.

За все время пандемии в России было зафиксировано 3 млн 159 297 эпизодов инфицирования.

Новые заболевшие выявлялись во всех 85 регионах страны. За Москвой следуют Петербург (3758) и Московская область (1487).

Наибольшее число летальных случаев за сутки было зарегистрировано в Санкт-Петербурге - 84. На втором месте Москва (73), на третьем Воронежская и Ростовская области (28). В Краснодарском крае 21 случай, в Нижегородской и Самарской областях 14, 12 - в Ленинградской области, 11 - в Тульской и Чувашии, 10 - в Пермском крае.

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