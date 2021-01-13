В России прирост случаев COVID-19 снизился на 15% в сравнении с концом декабря

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - С начала 2021 года в России выявлено около 285 тысяч новых случаев коронавируса, при этом показатель прироста снизился на 15% по сравнению с окончанием 2020 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

С начала 2021 года по сегодняшний день в России выявлено около 285 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции, и если это сравнивать с 12 последними днями декабря, то мы увидим снижение более чем на 15%. Выздоровело с начала 2021 года почти 274 тысячи человек", - сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, в стране развернуто 277 тысяч ковидных коек, на утро вторника в среднем занятость коек составляла 69,2%. Голикова отметила, что в конце 2020 года президентом было принято решение о финансовой поддержке регионов на закупку лекарств для терапии коронавируса.

Стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусом наблюдается в 83 регионах РФ, в двух все еще продолжается рост.

Голикова добавила, что, "фиксируя эти обнадеживающие эпидемиологические данные в целом по стране, хочу предостеречь наших граждан: мы прошли новогодние праздники, и традиционно, после таких длительных праздников, осуществляем мониторинг состояния заболеваемости, этот мониторинг продлится (...) хорошо всем известный инкубационный период две недели".

"Поэтому призываю наших граждан продолжать соблюдать ограничительные меры: речь идет о масочном режиме, соблюдении социальных дистанций и других рекомендованных мер", - уточнила вице-премьер.

В среду утром стало известно, что за минувшие сутки впервые с начала года число выписанных пациентов, переболевших коронавирусом, почти на шесть тысяч превысило количество новых случаев заражения и составило 28 658 человек.

В течение праздничных каникул суточный прирост новых заболевших постепенно уменьшался: 30 декабря были зарегистрированы 27 747 случаев COVID-19, а в первые дни после праздников их было меньше 23 тысяч.

Между тем 10 января стало известно, что в России зарегистрирован первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса.