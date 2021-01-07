Путин отметил успехи ФСБ в борьбе с террористической угрозой из Сирии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Федеральной службе безопасности удается купировать угрозы, исходящие от террористов в Сирии, считает президент Владимир Путин. Он сказал это в фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск", который показал телеканал "Россия-1".

"Террористическая угроза исходит для нас именно оттуда, и все, что удается купировать нашим органам безопасности, в том числе Федеральной службе безопасности, угроза, повторю, исходит именно с этих территорий (подконтрольных террористам в Сирии)", - заявил Путин.

В связи с этим он считает очевидным, что начать военную операцию в Сирии было правильным решением. .

"Наши военные, проявляя героизм, мужество, высокий профессионализм, прежде всего, защищали интересы России", - подчеркнул президент.

В фильме он также вспомнил о прошлогоднем визите в Дамаск и рассказал, что эта поездка не была сюрпризом для президента Сирии Башара Асада. "Я не мог появиться в Дамаске без его приглашения. Это просто исключено", - сказал Путин и объяснил, что подготовка к его визиту велась, но сохранялась в тайне из соображений безопасности.

Путин также выразил благодарность сирийским мусульман за сохранение христианских святынь в мечети Омейядов.