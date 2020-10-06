Путин сообщил о поисках бюджетного варианта строительства новой Думы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В правительстве, Управделами президента и мэрии Москвы обсуждают вариант строительства нового здания для Госдумы без больших затрат бюджетных средств, рассказал президент Владимир Путин лидерам думских фракций.

"Парламент должен быть размещен достойно. Это верно. Все упирается только, конечно, в деньги", - отметил он.

По его сведениям, с мэрией сейчас обсуждается схема, по которой "можно будет зачесть стоимость тех зданий и сооружений, которые есть у Думы сегодня, для того, чтобы построить новые, практически без серьезных бюджетных вложений".

Идею построить новый единый парламентский центр для обеих палат Федерального собрания обсуждают уже много лет. Сначала предполагалось перевести парламентариев на Софийскую набережную.

Летом 2014 года Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект застройки Мневниковской поймы с учетом парламентского комплекса.

Новый парламентский центр должен был стать в три раза больше совокупной площади зданий, занимаемых парламентариями сейчас (345 тыс. против 105 тыс. кв. м). Его собирались строить с 2016 по 2019 год, а выигравший тендер на строительство Михаил Гуцериев оценивал проект примерно в $1,5 млрд.

Проект остался без развития.

Затем готовился план реконструкции зала пленарных заседаний Госдумы для его расширения и модернизации. Он учитывал жалобы депутатов на проблемы с вентиляцией, и стал особо актуальным после того, как в зале пленарных заседаний в результате сильного ливня прямо во время заседания протекла крыша.

Но в процессе разработки проекта в мае 2019 года инженеры нашли пустоты под зданиями на Охотном ряду в связи с чем работы были отложены.

Член комитета Госдумы по строительству и транспорту, бывший заммэра Москвы Владимир Ресин заявил "Интерфаксу" в 2020 году, что вопрос строительства парламентского центра не утратил актуальности. Он также напомнил, что в Москве уже отведен участок именно под строительство парламентского центра, согласованы все технические условия, проведена большая работа".

"А сложившаяся ситуация с пандемией показала, что в будущем необходимо обеспечить условия работы для парламентариев с учетом новой посткоронавирусной реальности", - добавил Ресин.