СК попросил продлить меру пресечения Михаилу Меню до 28 февраля

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - СК попросил Басманный суд продлить до 28 февраля меру пресечения бывшему губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню, которого обвиняют в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Дата заседания по этому вопросу еще не назначена.

Басманный суд 19 ноября на два месяца оставил Меня на свободе под запрет определенных действий. Мосгорсуд 16 декабря подтвердил законность этого решения.

Аудитору запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать интернет.

По версии следствия, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, "совместно с бенефициарами группы компаний "ПРОДО" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных средств", выделенных в качестве кредита Минфином для поддержки региона. По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых "Ивановскому бройлеру" под видом займов перечислили 700 млн рублей. Эти деньги на следующий день были похищены преступной группой, считает следствие.

До Меня фигурантами этого дела стали бывший первый зампред областного правительства Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.

Мень вины не признает.

В середине декабря стало известно, что симферопольское ООО "Крымстрой-мастер" попросило Генпрокуратуру и СКР проверить Михаила Меня во время его работы главой Минстроя.