Жителей Буйнакска призвали не пользоваться водой из водопровода

Москва. 13 января. INTERFAX.RU -Жителей Буйнакска призвали не пить и не использовать в хозяйстве водопроводную воду после массового отравления детей и заражения кишечной инфекцией. Об этом мэрия города сообщила в инстаграме.

"До выявления причин отравления большая просьба пользоваться только бутилированной водой", - говорится в объявлении.

Чиновники пообещали составить график доставки воды по районам.

"Несмотря на то, что источник отравления еще не выявлен, руководством города решено провести процедуру гиперхлорирования водопроводных сетей", - отметили в пресс-службе и уточнили, что водопроводную воду лучше не использовать в ближайшие трое суток.

В мэрии напомнили, что с симптомами отравления к врачам обратился 71 человек. 37 из них уже выписали.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших 61 ребенок. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.