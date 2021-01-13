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Жителей Буйнакска призвали не пользоваться водой из водопровода

Москва. 13 января. INTERFAX.RU -Жителей Буйнакска призвали не пить и не использовать в хозяйстве водопроводную воду после массового отравления детей и заражения кишечной инфекцией. Об этом мэрия города сообщила в инстаграме.

"До выявления причин отравления большая просьба пользоваться только бутилированной водой", - говорится в объявлении.

Чиновники пообещали составить график доставки воды по районам.

"Несмотря на то, что источник отравления еще не выявлен, руководством города решено провести процедуру гиперхлорирования водопроводных сетей", - отметили в пресс-службе и уточнили, что водопроводную воду лучше не использовать в ближайшие трое суток.

В мэрии напомнили, что с симптомами отравления к врачам обратился 71 человек. 37 из них уже выписали.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших 61 ребенок. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Буйнакск Дагестан СКР

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