В Госдуме дали США шанс сохранить Договор об открытом небе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что перспективы возвращения США в Договор об открытом небе (ДОН) выглядят утопично, но Россия готова остаться в ДОН, если Вашингтон пойдет на такой шаг.

"Как мы понимаем, ситуация имеет возвратный потенциал, и если вдруг США заявят о том, что они отзывают свой односторонний выход из договора и готовы дальше осуществлять миссии открытого неба в его рамках, то конечно, и мы адекватным образом пересмотрим сегодняшний шаг", - сказал депутат.

15 января российский МИД объявил, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе. США вышли из Договора в ноябре. В МИД напомнили, что Москва выдвинула конкретные предложения о том, как сохранить Договор в этой ситуации, но другие страны-участницы их не поддержали.

По процедуре денонсировать Договор по открытому небу будет Госдума, которая ранее ратифицировала в апреле 2001 года, сообщил зампредседателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

Он добавил, что в решении России выйти из ДОН "ничего неожиданного нет": "Мы предполагали, что это произойдет, но в то же время надеялись на соблюдение нашими партнерами разумных позиций".

Еще один зампредседателя того же комитета Дмитрий Новиков считает, что депутаты не будут затягивать с рассмотрением проекта закона о денонсации Договора.

"Обычно рассмотрение таких вещей не затягивается, но и лихорадки, думаю, устраивать никакой необходимости нет", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, внести такой законопроект может любой субъект законодательной инициативы, к примеру, депутат или регион, но при этом сфера внешней политики является "приоритетом президента". Он предположил, что подготовку документа возложат на МИД.

"Если бы случилось чудо и администрация Байдена как-то, борясь с наследием Трампа, заявила о том, что они возвращаются в Договор по открытому небу, то РФ в этой ситуации по-иному оценила бы обстановку", - добавил Новиков.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года 23 государствами-членами ОБСЕ. Россия вступила в договор в 2001 году. Сейчас в ДОН состоят 34 страны. Договор позволяет участникм совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.