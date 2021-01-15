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Назначены руководители двух новых департаментов в правительстве

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Созданный в правительстве департамент здравоохранения возглавил Игорь Кагроманян, который раньше был первым замруководителя Минздрава, сообщила пресс-служба правительства.

Департамент социального развития возглавил Сергей Вельмяйкин, бывший руководитель упраздненного в рамках реформы департамента здравоохранения и социального развития правительства.

Распоряжения об этих назначениях подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

12 января премьер своим постановлением изменил структуру аппарата правительства. Он упразднил департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. Вместо них были образованы семь новых департаментов - здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.

Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразован в Департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Кроме того, было создано Сводно-аналитическое управление правительства.

О реформе госаппарата Мишустин объявил в ноябре 2020 года. Реформа должна продлиться с января по март. В ее рамках в правительстве пройдут сокращения, изменится организационная структура ведомств, будет исключено дублирование одних и тех же функций разными структурами.

правительство аппарат правительства Михаил Мишустин Сергей Вельмяйкин Игорь Кагроманян

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