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Пепел Ключевского вулкана присыпал камчатский поселок

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Пеплопад в результате извержения вулкана Ключевской прошел в камчатском поселке Козыревск, сообщает во вторник главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Это событие произошло в понедельник вечером, когда, по данным сейсмической станции, на северном склоне Ключевского вулкана было зарегистрировано резкое увеличение амплитуды вулканического дрожания, что вызвало мощный пепловый выброс над вулканом.

По данным местной единой дежурной диспетчерской службы, пеплопад не продолжится, а людям ничего не угрожает.

Сейчас в Козыревске идет снег.

Шивелуч – самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около пяти тысяч человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

вулкан Ключевской Камчатка Козыревск

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