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Что произошло за день: суббота, 16 января

Открытие авиасообщения с новыми странами, новый лидер главной партии Германии и убийство журналистки в Рязани

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Оно будет возобновлено на взаимной основе. Такое решение принято с учетом эпидобстановки в данных странах. Кроме того, будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва - Каир до пяти в неделю.

- В Германии избрали нового председателя партии ХДС. Им стал премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Теперь, с высокой долей вероятности, именно он станет кандидатом в канцлеры от ХДС.

- В России за сутки выявлено 24 тыс. новых случаев коронавируса. Скончались за этот период 590 человек, поправились и выписаны 27 311 пациентов.

- В Рязани убили журналистку Жанну Шеплякову. В качестве рабочей версии рассматриваются семейные проблемы главреда портала "Рязань. Лайф". По подозрению в убийстве женщины задержан ее муж.

- WhatsApp отложил изменения условий пользования после скандала. Пользователи до 15 мая могут изучить новое соглашение, а руководство мессенджера заверяет, что переписка останется защищена сквозным шифрованием. Ранее новые условия вызвали скандал из-за планов WhatsApp передавать личные данные пользователей всему семейству приложений Facebook.

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