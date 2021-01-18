Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
на 18.01В России 3 591 066+22 857В мире 95 045 634+550 231

На "Госуслугах" с 31 января откроют запись на COVID-вакцинацию

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На интернет-портале "Госуслуги" и в соответствующем мобильном приложении в тестовом режиме стартовала запись на вакцинацию против COVID-19, все желающие смогут записаться на вакцинацию в конце января, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"С сегодняшнего дня в тестовом режиме в регионах запускается запись на вакцинацию на "Госуслугах" и в мобильном приложении", - сказал Чернышенко в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он добавил, что запись на вакцинацию реализована через сервис записи к врачу, в настоящее время ведется отладка системы. По словам Чернышенко, с 31 января на портале появится специализированная форма для записи на вакцинацию.

Также Чернышенко сообщил, что после прививки на портале "Госуслуги" можно будет получить сертификат о вакцинации от коронавируса.

"По завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат (...) мы берем QR, который можно проверить, и у нас подтверждение, что сертификат профилактической прививки действителен, и им очень удобно пользоваться, если его нужно где-то предъявлять", - сказал Чернышенко.

Как сообщалось, власти планируют в 2021 году провакцинировать от коронавируса 60% населения России, или 68,6 млн человек.

Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Чернышенко Коронавирус

Новости по теме

Новости

Россиянку с 18-ю мутациями COVID-19 назвали единичным случаем в РФ

МС-21 в ходе испытаний в "Жуковском" выкатился за пределы полосы

Из-под лавины в КЧР спасена женщина

Из-под лавины в КЧР спасена женщина
Пандемия коронавируса

В 72 регионах РФ зафиксировали стабилизацию ситуации с COVID-19

В 72 регионах РФ зафиксировали стабилизацию ситуации с COVID-19

Лавина сошла на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии

Лавина сошла на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии
Пандемия коронавируса

Россияне с марта смогут привиться вакциной "Вектора", с апреля - препаратом центра Чумакова

Масштабное производство вакцины центра "Вектор" начнется с февраля

Масштабное производство вакцины центра "Вектор" начнется с февраля

Машина протаранила группу пешеходов на трамвайных путях в Петербурге

Западные страны призвали освободить Навального

Западные страны призвали освободить Навального

Аспиранта МГУ Мифтахова приговорили к 6 годам колонии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');