На "Госуслугах" с 31 января откроют запись на COVID-вакцинацию

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На интернет-портале "Госуслуги" и в соответствующем мобильном приложении в тестовом режиме стартовала запись на вакцинацию против COVID-19, все желающие смогут записаться на вакцинацию в конце января, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"С сегодняшнего дня в тестовом режиме в регионах запускается запись на вакцинацию на "Госуслугах" и в мобильном приложении", - сказал Чернышенко в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он добавил, что запись на вакцинацию реализована через сервис записи к врачу, в настоящее время ведется отладка системы. По словам Чернышенко, с 31 января на портале появится специализированная форма для записи на вакцинацию.

Также Чернышенко сообщил, что после прививки на портале "Госуслуги" можно будет получить сертификат о вакцинации от коронавируса.

"По завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат (...) мы берем QR, который можно проверить, и у нас подтверждение, что сертификат профилактической прививки действителен, и им очень удобно пользоваться, если его нужно где-то предъявлять", - сказал Чернышенко.

Как сообщалось, власти планируют в 2021 году провакцинировать от коронавируса 60% населения России, или 68,6 млн человек.