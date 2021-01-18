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Чернышенко назвал количество выданных сертификатов о вакцинации против COVID-19

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Десятки тысяч сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 выдано с 31 декабря 2020 года через единый портал Госуслуг, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщили в пресс-службе.

По словам Чернышенко, выдано около 34 тысяч сертификатов. Их можно получить в личном кабинете на портале после второго этапа вакцинации.

Сертификат можно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении, не используя бумажные документы.

Ранее в понедельник Чернышенко сообщил, что 18 января на госуслугах и в соответствующем мобильном приложении в тестовом режиме стартовала запись на вакцинацию против COVID-19. Запись на вакцинацию реализована через сервис записи к врачу, в настоящее время ведется отладка системы. По словам Чернышенко, с 31 января на портале появится специализированная форма для записи на вакцинацию против COVID-19. Также Чернышенко сообщил, что после вакцинации на портале "Госуслуги" будет доступен сертификат о вакцинации от коронавируса.

В понедельник, 18 января, в РФ по поручению президента началась массовая вакцинация. Власти планируют в 2021 году провакцинировать от коронавируса 60% населения России, или 68,6 миллиона человек.

коронавирус Госуслуги COVID-19

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