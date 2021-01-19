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Защита обжаловала арест видеооператора ФБК

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Защитник видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павла Зеленского, обвиняемого в призывах к экстремизму в интернете за пост об Ирине Славиной, просит отменить меру пресечения в виде заключения под стражу до конца февраля.

"Постановление об аресте Зеленского обжаловано", - сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов в понедельник.

Согласно апелляционной жалобе, Гильманов просит Мосгорсуд отменить меру пресечения в виде заключения под стражу. В жалобе также указано, что "материалы дела не содержат ни одного допустимого документа, позволяющего сделать вывод, что субъектом указанного преступления является Зеленский". Кроме того, как отметил защитник, в материалах дела нет сведений о том, что его подзащитный пытался скрыться от следствия или воспрепятствовать производству по делу.

Защитник добавил, что "мера пресечения в виде заключения под стражу вынесена с нарушением общепризнанных принципов и норм международного права (...) и не соответствует фактическим обстоятельствам дела".

15 января Пресненский суд Москвы заключил Зеленского под стражу сроком до 28 февраля 2021 года. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

По версии следствия, 2 октября прошлого года он опубликовал в своем аккаунте в Twitter две записи, содержащие угрозы и враждебные высказывания в отношении ряда представителей высших органов власти РФ в связи с самоубийством главного редактора нижегородского издания "KozaPress" Ирины Мурахтаевой (Славиной).

Вину Зеленский не признает.

Павел Зеленский ФБУ Ирина Славина

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