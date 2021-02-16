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Мосгорсуд оставил в СИЗО видеооператора ФБК Зеленского

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Минюст считает организацию иностранным агентом) Павла Зеленского. Ему вменяют публикацию в интернете призывов к экстремизму (ч.2 ст. 280 УК). Поводом для уголовного дела стали его твиты от 2 октября о погибшей журналистке Ирине Славиной.

Следствие считает, что в этих публикациях есть угрозы и враждебные высказывания в отношении представителей высших органов власти в России

Зеленский вину не признает.

Пресненский суд 15 января арестовал Зеленского до 28 февраля.

Главный редактор издания "KozaPress" Ирина Мурахтаева (Славина) 2 октября 2020 года покончила с собой у здания нижегородской полиции. Днем ранее у нее дома прошел обыск по делу о нежелательной организации, по которому она проходила как свидетель. В областном управлении СК отрицают возможность того, что суицид мог быть связан с этим обыском.

В октябре 2019 года суд оштрафовал Славину на 70 000 рублей за пост об установке мемориальной доски Сталину. Ее признали виновной в неуважении к власти и обществу.

В марте 2019 года она была оштрафована на 20 000 рублей за акцию памяти Бориса Немцова.

ФБК Москва СКР Ирина Славина Нижний Новгород Павел Зеленский Мосгорсуд

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