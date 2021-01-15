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Суд арестовал видеооператора ФБК по обвинению в призывах к экстремизму

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы заключил под стражу до конца февраля видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павла Зеленского, обвиняемого в призывах к экстремизму в интернете за пост об Ирине Славиной.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении Зеленского Павла Андресовича об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2021 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая в пятницу.

Утром в пятницу в квартире Зеленского прошел обыск, в ходе которого у него изъяли ноутбук и телефон. После обыска его привезли в Следственный комитет по Москве, где ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

По версии следствия, 2 октября прошлого года он опубликовал в своем аккаунте в твиттере две записи, содержащие угрозы и враждебные высказывания в отношении ряда представителей высших органов власти РФ.

12 января СК возобновил проверку в связи с самоубийством Славиной.

Вину Зеленский не признает.

Главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Мурахтаева (Славина) 2 октября 2020 года покончила с собой у здания нижегородской полиции.

Накануне своей смерти она сообщала о проведенном в ее квартире обыске по делу о нежелательной организации. В следственном управлении СКР по Нижегородской области считают, что самоубийство Славиной не связано с обыском у нее.

Со ссылкой на адвоката Караваева сообщалось, что 2 ноября следствие отказало в возбуждении уголовного дела по факту гибели Славиной в связи с отсутствием события преступления (по статьям 110, 110.1 УК РФ (доведение до самоубийства и склонение и содействие к совершению поступления). Однако затем это решение было отменено руководителем следственного отдела, проверка была продолжена.

В рамках доследственной проверки была проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза погибшей журналистки. Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, выводом экспертизы стало наличие у Славиной "смешанного расстройства личности".

В начале декабря стало известно, что следствие повторно отказало в возбуждении дела в связи с самоубийством журналистки.

12 января СК возобновил проверку в связи с самоубийством Славиной.

ФБК Павел Зеленский Ирина Славина

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