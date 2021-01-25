В Новгороде оштрафованы пять участников акции 23 января

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде Новгородский районный суд оштрафовал пятерых участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, сообщили в суде.

Штрафы в размере от 10 000 до 20 000 рублей были назначены за нарушения правил проведения массовых мероприятий.

23 января в субботу сторонники Навального прошли по центральным улицам Новгорода от памятника Петра Великому до центральной площади. Инцидентов в ходе акции не было.

Акции в поддержку арестованного политика прошли в субботу во многих городах России. Их нигде не согласовали. По оценке пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в акциях участвовало мало людей по сравнению с количеством тех, кто голосует за Владимира Путина. Он считает, что акции устраивают те, кто пытается раскачать ситуацию.