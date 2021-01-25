Власти Башкирии отметили выход на плато по COVID-19

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Эксперты считают, что Башкирия вышла на плато с заболеваемостью COVID-19, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Он добавил, что в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. По данным на 25 января, в Башкирию поступило 13 800 доз вакцины "Спутник V", этап вакцинирования первым компонентом выполнен на 100%, вторым - 38,2% пациентов. До марта в Башкирию поступит еще 151 000 доз. Привиться можно в 71 медицинском учреждении, власти планируют открыть еще 13 унктов вакцинации.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил на совещании, что в дальнейшем объем поступления вакцин "будет нарастающим итогом идти": "В марте-мае мы выйдем вообще на суммы, исчисляемые сотнями тысяч вакцин, которые придут".

С начала пандемии в Башкирии выявили 23 242 заразившихся коронавирусом, умерли 173 заболевших.

18 января Хабиров объявил, что в республике введут "антиковидные паспорта" для тех, кто привился или переболел коронавирусной инфекцией. Получить этот документ они смогут через портал госуслуг. Предполагалось, что этот паспорт даст право на определенные льготы, а также избавит от необходимости соблюдать некоторые коронвирусные ограничения.