Житель Владивостока отсудил у МВД 63 тысячи рублей за задержание перед митингом

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке присудил местному жителю более 60 000 рублей компенсации за задержание перед акцией против повышения пенсионного возраста 15 сентября 2018 года, сообщила его адвокат Полина Сидельникова.

По ее словам, ее доверителя задержали перед началом акции на центральной площади города, когда он стоял с банкой безалкогольного пива в руках. Люди в штатском доставили его в отдел полиции, где он оставался больше пяти часов. На него составили административный протокол о распитии спиртного в общественном месте и оштрафовали на 1000 рублей.

Защита в апелляционной инстанции добилась отмены решения о привлечении к административной ответственности, после чего истец обратился в суд за взысканием расходов и компенсацию морального вреда, сказала Сидельникова. Суд первой инстанции требования истца полностью не удовлетворил, теперь новое решение о выплате принял апелляционный суд.

"Приморский краевой суд постановил выплатить ему убытки в сумме 50 800 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей и и судебные расходы на оплату услуг адвоката в 10 000 рублей", - сказала Сидельникова.