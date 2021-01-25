Комитет министров СЕ рассмотрит жалобу Удальцова на отказ пересмотреть "болотное дело"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Комитет министров Совета Европы в марте рассмотрит жалобу координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и активиста Леонида Развозжаева на отказ президиума Верховного суда России отменить приговор и отправить на новое рассмотрение их уголовное дело об организации в 2012 году массовых беспорядков на Болотной площади.

Об этом сообщил адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский, получивший об этом уведомление.

"Комитет министров СЕ, как орган, надзирающий за выполнением решений Европейского суда по правам человека, известил меня, что по нашему обращению начата коммуникация, то есть производство по существу", - сказал он.

По его данным, Комитет министров СЕ уже направил обращение правительству России.

Удальцов и Развозжаев в декабре 2020 года пожаловались в Комитет министров СЕ на то, что президиум Верховного Суда России 16 сентября 2020 года отказался отменить им приговор. Он усмотрели в этом решении отказ выполнить решение ЕСПЧ.

24 июля 2014 года Мосгорсуд приговорил Удальцова и Развозжаева к 4,5 годам колонии общего режима каждого по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года в подготовке к организации дальнейших беспорядков на территории России. Вину ни один из них не признал.

Оппозиционеры утверждают, что были осуждены только лишь на основании показаний третьего фигуранта дела - Константина Лебедева, заключившего сделку со следствием и вскоре освобожденного по УДО.

В ноябре прошлого года ЕСПЧ взыскал с российского государства в пользу Удальцова 9 тысяч евро компенсации, а в пользу Развозжаева - 11 тысяч евро. Судьи решили, что в отношении обоих заявителей было нарушено их право на справедливое судебное разбирательство (статья 6 Европейской Конвенции по правам человека), а также нарушено право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда (пункт 3 статьи 6). Кроме того, суд счел, что было нарушено право Удальцова на проведенпие мирных собраний на Болотной площади в 2012 году.

16 сентября 2020 года президиум Верховного суда отказался отменить приговор и отправить дело в отношении оппозиционеров на новое рассмотрение, не найдя для этого объективных оснований.