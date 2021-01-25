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Петербург собрался сократить количество коек для больных COVID-19

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга планируют сократить количество специализированных коек для лечения больных COVID-19 и внебольничной пневмонией.

"Планируется (сокращение - ИФ)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по здравоохранению, добавив, что пока решается, за счет каких стационаров будет сокращение.

По данным Межведомственного совета по противодействию коронавирусу, в городе развернуты 12,5 тыс. специализированных инфекционных коек, из них свободна треть - 33%. В Петербурге сохраняется тенденция к снижению заболеваемости и госпитализации больных COVID-19.

Еще месяц назад в некоторые дни в Петербурге почти полностью были заняты все койки для больных COVID-19, долгое время свободный резерв не превышал 3-4%.

коронавирус Петербург

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