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Депутаты избрали главой Норильска своего коллегу Карасева

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Норильский городской совет избрал мэром города председателя депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрия Карасева, сообщили "Интерфаксу в пресс-службе" горсовета.

"За Дмитрия Карасева проголосовал 31 депутат из 32", - отметила пресс-служба.

В пятницу конкурсная комиссия выбрала шесть кандидатов из 12 заявившихся на участие в конкурсе на пост главы Норильска.

В числе финалистов конкурса на должность мэра также были исполняющий полномочия главы Норильска Николай Тимофеев, замдиректора Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" по развитию активов Сергей Ткаченко, начальник правового управления администрации Норильска Алексей Ситников, первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов и глава Туруханского района Олег Шереметьев.

Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин в конце июля 2020 года подал в отставку, а в октябре по обвинению в халатности после разлива 20 тыс. тонн топлива на Таймыре был приговорен к шести месяцам исправительных работ.

Норильск Дмитрий Карасев

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