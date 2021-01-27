В ЦНИИ Эпидемиологии заявили о тяжелом течении COVID-19 у 20% взрослых

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Каждый пятый взрослый тяжело переносит коронавирусную инфекцию COVID-19, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Мы в настоящий момент констатируем, что у около 20% взрослых заболевание протекает тяжело и требует к себе особого внимания, а в 5% случаев пациенту требуется лечение в реанимации и интенсивной терапии", - сказал Горелов на научно-практическом семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству" в режиме онлайн.

В то же время тяжелая форма заболевания отмечается только у 0,2% детей, среднетяжелая форма заболевания, которая требует госпитализации, - у 17% детей, сказал инфекционист.

Горелов отметил, что около 8-10% случаев заболевания коронавирусом в России приходится на детей, пик заболеваемости - на подростков 13-15 лет.

Он сообщил, что среди взрослых взрослых "максимальное число регистраций случаев инфицирования COVID-19 отмечается в возрасте от 20 до 60". По его словам, с возрастом тяжесть заболевания нарастает и наиболее тяжелое течение инфекции отмечается у людей в возрасте старше 65 лет.