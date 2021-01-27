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Проекты "Радио Свобода" и его гендиректор оштрафованы на 1,1 млн руб.

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Мировой суд вынес решения о штрафах на сумму 1,1 млн рублей в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (владелец ряда признанных в РФ СМИ-иноагентов) и его гендиректора по четырем протоколам, составленным за нарушение правил маркировки СМИ, признанного в РФ исполняющим функции иностранного агента, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мировой суд 27 января вынес решения по первым протоколам об административных правонарушениях. Они были составлены Роскомнадзором (РКН) в отношении СМИ-иноагентов по статье 19.34.1 КоАП РФ. Уточняется, что за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии" и "Фактограф", оштрафован их владелец ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (два протокола по 500 тысяч рублей), а также гендиректор организации (два протокола по 50 тысяч рублей). Общая сумма штрафа составила 1,1 млн рублей.

В ведомстве напомнили, что по закону "О СМИ" (статья 25.1) материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

"Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств", - сказали в РКН.

12 января РКН составил первые восемь протоколов за отсутствие маркировки СМИ, признанных в РФ иноагентами, на четырех сайтах, которые являются проектами корпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Всего ведомство заявляло о намерении составить в январе 18 протоколов – по 9 на СМИ и на генерального директора ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", которым, согласно СПАРК-Интерфакс, является глава Русской службы Радио Свобода Андрей Шарый.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода

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