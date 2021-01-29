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МВД запустило акцию "Дети КЧР вне политики"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Центр по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии запустил информационную акцию "Дети КЧР вне политики" и предложил жителям республики к ней присоединиться. Как сообщили в министерстве, цель акции - не допустить участия детей в несогласованных митингах.

"На популярных интернет-ресурсах недобросовестные пользователи призывают детей оставлять дома паспорт, блокировать телефоны, не сообщать родителям о своем местоположении в воскресенье, 31 января", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы ведомства.

Полиция призывает родителей проявить максимальную бдительность и по возможности провести день вместе с детьми за совместным просмотром кинофильмов, чтением книг или другими занятиями.

Накануне акций в поддержку Алексея Навального 23 января СКР возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, заведомо для них опасную. О недопустимости призывать детей приходить на несогласованные акции предупреждали в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Генпрокуратура и Роскомнадзор требовали от соцсетей прекратить распространение таких призывов.

После 23 января в ряде регионов сообщили о задержании несовершеннолетних на несогласованных митингах и шествиях. Тем, кому 16 лет и больше, грозит привлечение к административной ответственности, в остальных случаях к ответственности будут привлечены родители.

28 января фигурантом дела о вовлечении детей в несогласованные акции стал руководитель сети штабов Навального Леонид Волков. Он не признает вину и называет тему призывов к детям ходить на акции выдуманной.

Перед акциями 31 января МВД и Генпрокуратура снова предостерегли от вовлечения детей в противоправную деятельность.

КЧР МВД Алексей Навальный Леонид Волков

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