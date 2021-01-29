Очная учеба в вузах Минобрнауки РФ возобновится 8 февраля

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Новый семестр в подведомственных Минобрнауки РФ вузах, который начинается 8 февраля, возобновится в очной форме обучения, следует из приказа главы ведомства Валерия Фалькова.

Вузы Минобрнауки должны согласовать решение о возобновлении очного обучения с местными органами Роспотребнадзора, говорится в приказе министра, предоставленном в пятницу пресс-службой ведомства.

Согласно приказу, учебный процесс должен быть организован, "исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на соответствующей территории субъекта РФ".

В документе указано, что приказ вступает в силу 7 февраля. Новый семестр в вузах начинается 8 февраля.

В приказе Фалькова говорится, что руководители вузов должны принять меры по профилактике распространения COVID-19, включая соблюдение масочного режима, социальной дистанции, использование антисептиков, бесконтактное измерение температуры у входящих в здание вузов, а также дезинфекцию всех контактных поверхностей в местах общего пользования и проветривание помещений.

При этом вузы должны быть готовы к возобновлению ограничительных мер при осложнении санитарно-эпидемиологической ситуации.

В документе также говорится об отмене изданного 11 ноября 2020 года приказа о переходе с 13 ноября по 6 февраля подведомственных Минобрнауки вузов на дистанционный режим обучения на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Ряд вузов Москвы уже заявил о готовности с 8 февраля возобновить очное обучение. В частности, решение об этом принято в МГУ, в Московском государственном техническом университете им. Баумана, МГИМО. Высшая школа экономки заявила, что вернется к офлайн-обучению в гибридном формате с 29 марта.