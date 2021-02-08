Вузы Петербурга частично вернулись к очной учебе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Вузы Санкт-Петербурга с 8 февраля частично вернулись к работе в аудиториях, сообщил журналистам в понедельник председатель комитета по науке и высшей школе города Андрей Максимов.

Он напомнил, что с 8 февраля приказом министра науки и высшего образования вузам рекомендовано "перейти в очную форму обучения, она включает и дистанционные технологии, и электронные образовательные программы". "Руководитель вуза сам определяет, исходя из эпидемиологической ситуации, как лучше выстроить учебный план и образовательные программы", - сказал Максимов.

Он добавил, что обучение с 8 февраля будет проходить в смешанном формате. "Скорее всего, лекционные занятия, где должно присутствовать много студентов в аудитории, будут проходить в онлайн-режиме, а практические лабораторные - малыми группами в оффлайн-режиме. Сегодня студенты уже приступили к реализации своих образовательных программ", - сказал глава комитета.

Как следует из информации на сайте Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ", с 8 февраля начнется поэтапный перевод занятий из дистанционного формата обучения в смешанный - очный формат с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

РГПУ им.Герцена также сообщает о возобновлении работы преимущественно в очном формате. Аналогичное решение принял университет ИТМО и ряд других городских вузов.