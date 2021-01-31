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Роскомнадзор предупредил о появлении фейков на тему протестных акций

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В социальных сетях началось распространение фейков, касающихся несанкционированных митингов, они незамедлительно блокируются, а авторы привлекаются к ответственности, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что на основании требований Генпрокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации "с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций".

Там напомнили, что согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления.

Роскомнадзор

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