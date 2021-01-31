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Москва потребовала от США прекратить вмешательство в дела России

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - МИД России требует от госдепа США и американского посольства в Москве прекратить вмешательство во внутренние дела РФ.

"Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в его фейсбуке в связи с заявлениями американской стороны в поддержку несогласованных акций в России.

Как подчеркнули на Смоленской площади, "грубое вмешательство США во внутренние дела России - такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами".

В МИД России отметили, что "поддержка нарушения закона Госсекретарем США Энтони Блинкеном - еще одно подтверждение закулисной роли Вашингтона".

В ведомстве указали: "Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России".

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в соцсетях началось распространение фейков, касающихся несогласованных митингов, они незамедлительно блокируются, а авторы привлекаются к ответственности.

В воскресение в столице и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в страну оппозиционера Алексея Навального.

США МИД РФ

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