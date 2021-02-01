ОНК проверит жалобы на применение электрошокеров к протестующим во Владивостоке

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Общественная наблюдательная комиссия Приморского края проверит жалобы жителей Владивостока о том, что полиция, разгоняя несогласованную акцию 31 января, применяла электрошокеры и травматическое оружие, и что среди задержанных была беременная женщина. Об этом сообщил зампредседателя ОНК Денис Дженжера.

"Поступили устные обращения. Так, жительница Владивостока сообщила, что ее с молодым человеком задержали во время прогулки на городской набережной. Она сразу сообщила сотрудникам полиции, что находится в положении. Но ее продержали в автобусе два часа, а затем в отделе полиции шесть часов, после составления административного протокола отпустили", - сказал он.

Также в ОНК знают о молодом человеке, к которому применялось травматическое оружие, из полиции его доставили в больницу.

"У нас есть его контактные данные, свяжемся в ближайшее время", - сказал Дженжера.

По его словам, в комиссию поступило и сообщение о задержанном участнике акции, к которому применяли электрошокер, якобы его избили и отобрали фотокамеру "сотрудники в штатском".

Волонтеры пожаловались, что полицейские отказывались принимать воду и продукты для задержанных, добавил Дженжера.

"Это не нарушение, но люди находились в полиции по шесть часов и более. Мне в воскресенье удалось созвониться с отделом полиции, убедить их принять воду для задержанных", - сказал зампредседателя ОНК Приморья.

"Мы проверим сообщения, обобщим жалобы и с сопроводительным письмом направим в прокуратуру, МВД, уполномоченному по правам человека", - добавил он.

По его информации, практически всех, кого задержали днем ранее, отпустили из полиции.

В минувшее воскресенье в соцсетях появились сообщения о том, что в отделе полиции к задержанным на прошедшей в воскресенье акции во Владивостоке применяли электрошокеры, физическое насилие, а один из задержанных был ранен из травматического оружия.

В пресс-службе УМВД Приморья заявили, что проверка не подтвердила, что в одному из задержанных применялись спецсредства и что у сотрудников патрульно-постовой службы и Росгвардии, работавших на несогласованной акции во Владивостоке, не было травматического оружия и электрошокеров.

По данным полиции, в акции в поддержку арестованного Алексея Навального 31 января участвовали 200 человек, были задержаны около 100 протестующих.

Сначала протестующие собрались на центральной площади Владивостока. Затем акция продолжилась на льду Амурского залива. Пытаясь избежать встречи с представителями ОМОНа, люди постоянно перемещались по льду. Правоохранители поначалу сопровождали их с берега, а затем и сами вышли на лед.