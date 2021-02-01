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Путин поручил обеспечить права журналистов в регионах

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил своим полпредам в федеральных округах вместе с Советом по правам человека "принять меры по обеспечению" в регионах прав журналистов, предусмотранных законами о СМИ.

Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение сформулировано после участия Путина в заседании СПЧ 11 декабря.

Оно должно быть выполнено к 1 мая. Ответственными за его выполнение названы полпреды и председатель СПЧ Валерий Фадеев.

11 декабря член СПЧ, главред "Московского комсомольца" Павел Гусев пожаловался, что в регионах "каждые три дня журналиста или избивают, или выгоняют, или угрожают", а также что журналистов задерживают, когда они освещают массовые акции. Он попросил Путина поручить полпредам разъяснить региональным чиновникам, что они должны соблюдать права журналистов, предусмотренные законом о СМИ.

Кроме того, член СПЧ Евгений Мысловский рассказал о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной после обысков, которые у нее дома провели ранним утром, хотя она считалась только свидетелем по уголовному делу. Обсуждая эту тему, президент пришел к выводу, что причиной трагедии стали не нарушения со стороны следственны органов, а неустойчивая психика журналистки.

Павел Гусев СПЧ МК Владимир Путин Валерий Фадеев

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