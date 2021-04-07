Росреестр разъяснил порядок действия "гаражной амнистии"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Закон о "гаражной амнистии" позволит россиянам до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность по упрощенной процедуре гаражи с земельными участками, для этого нужно обратиться в соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления, сообщили в Росреестре.

Для этого человек должен подать в соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления заявление о предоставлении (а при необходимости и образовании) участка под существующим гаражом и приложить любой документ, который подтверждает факт владения гаражом. Перечень таких документов прописан в законе, например, это длительное добросовестное использование, ранее полученное решение о распределении гаража, ранее полученные документы технической инвентаризации и другое. Регионы вправе утверждать дополнительные перечни документов, которые позволят приобрести право на землю под гаражом, отметили в Росреестре.

Если чиновники подтвердят право заявителя, они сами направят в Росреестр необходимые документы. При этом одновременно регистрируются права гражданина как на гараж, так и на земельный участок, на котором он расположен.

Также закон решает вопрос предоставления права гражданам, в том числе инвалидам, на использование земельных участков для размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. Для этого органы местного самоуправления должны будут утвердить схему размещения таких гаражных объектов. Для инвалидов услуга будет бесплатна.

В законе также предусмотрена норма, наделяющая региональные власти и муниципалитеты полномочиями по обеспечению выполнения кадастровых и комплексных кадастровых работ в отношении объектов, попадающих под "гаражную амнистию".

"Это позволит снизить финансовую нагрузку на население", - отмечают в Росреестре.

Ведомство уже начало готовить методические рекомендации для этих чиновников и проводить подготовительную работу в регионах, чтобы у граждан не возникало проблем при оформлении прав собственности, сообщил через пресс-службу руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Закон о гаражной амнистии президент Владимир Путин подписал 5 апреля. Он вступит в силу с 1 сентября 2021 года. По оценкам депутатов Госдумы, "гаражная амнистия" коснется более 3,5 млн россиян.