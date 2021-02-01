Эрмитаж предложил купившим билеты на 31 января воспользоваться ими в феврале

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Эрмитаж и Русский музей предложили тем, кто купил билеты на 31 января, но не смог попасть в музей из-за того, что Невский проспект был перекрыт полицией, воспользоваться этими билетами в феврале.

Об этом сообщили пресс-службы музеев.

Предложение Эрмитажа адресовано тем, кто не смог попасть в Главный музейный комплекс и Главный штаб Государственного Эрмитажа. В Русском музее уточнили, что по неиспользованным билетам на 31 января можно будет пройти на экспозицию до 8 февраля включительно.

В минувшее воскресенье в центре Петербурга прошла несогласованная акция в поддержку арестованного Алексея Навального. Невский проспект был перекрыт для машин и пешеходов, не работали некоторые станции метро.