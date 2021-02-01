Что произошло за день: понедельник, 1 февраля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России коронавирус диагностировали еще у 17 648 человек. Выздоровевших оказалось больше, чем новых пациентов, - 18 169 человек. Академик РАН Виталий Зверев подчеркивает, что устойчивое снижение заболеваемости может смениться ростом весной.

- Володин допустил введение уголовного наказания за призывы ввести санкции против россиян. Такое заявление спикер Госдумы сделал на фоне сообщений о том, что ФБК (признан иноагентом) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против группы граждан РФ.

- Заседание об отмене условного срока Алексею Навальному перенесут в Мосгорсуд. Решение объяснили необходимостью разместить всех журналистов с соблюдением социальной дистанции. Генпрокуратура заявила об обоснованности представления ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное.

- Дмитрий Медведев дал большое интервью российским СМИ. В ходе беседы он рассказал, что привился от коронавируса, а также обратил внимание на продвижение блога Навального в твиттере, а самого оппозиционера назвал "политическим проходимцем". Зампред Совбеза РФ также заявил, что Россия технически готова к отключению от глобальной сети, но пока об этом речи нет.

- Юлия Навальная оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в воскресной акции. Между тем пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш отправили под домашний арест по делу о нарушении санитарных правил на акции 23 января. Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров арестован на 29 суток за нарушения на акции 31 января.

- В России больше 1,1 млн человек живут с диагнозом ВИЧ. При этом доля подростков среди несовершеннолетних с ВИЧ в России стремительно растет и через 3-4 года может достигнуть 70%, сообщил главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Евгений Воронин.

- Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с актером прошла в театре Вахтангова, где он служил с 1957 года.