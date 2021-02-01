Генпрокуратура сочла законным представление ФСИН о реальном сроке для Навального

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура сообщила, что считает законным и обоснованным представление УФСИН Москвы о замене Алексею Навальному условного наказания по делу "Ив Роше" на реальное. Надзорное ведомство намерено отстаивать свою позицию в суде. Заседание по этому делу назначено на 2 февраля.

"В период с 01.01.2020 по 17.08.2020 А.Навальный многократно нарушил обязанность явиться на регистрацию, а с 24.09.2020 после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" (Берлин, ФРГ) полностью уклонился от предусмотренного законом контроля (ни разу не явившись на регистрацию в период с октября по декабрь 2020 года), что повлекло проведение с 27.11.2020 в отношении него первоначальных розыскных мероприятий", - говорится в пресс-релизе.

В Генпрокуратуре такое поведение Навального назвали "противоправным".

Там напомнили, что УФСИН не смогло установить местонахождение Навального и объявило его в розыск 29 декабря, а также решило добиться замены ему условного срока на реальный.

Замоскворецкий суд 30 декабря 2014 года признал Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств, полученных преступных путем. Суд и следствие установили, что братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство" ("Главподписка").

Олег Навальный тогда получил 3,5 года колонии, Алексей - такой же срок условно с испытательным сроком 5 лет.

Пленум Верховного суда признал в 2018 году приговор законным, обоснованным и оставил без изменения. Это решение было принято после того, как ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили в отношении Навальных ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу "Ив Роше".

В 2017 году Симоновский суд продлил Навальному на год испытательный срок по этому делу "в связи с неоднократным нарушением установленных приговором суда обязанностей путем систематических неявок без уважительных причин в Уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию, а также привлечением трижды к административной ответственности", напомнили в Генпрокуратуре.

25 января Химкинская городская прокуратура назвала законным задержание Навального на 30 суток по прилете из Германии. В том, что это решение суд принял на выездном заседании в отделе полиции, надзорное ведомство не усмотрело умаления независимости суда.