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Несколько человек задержаны в районе Мосгорсуда

Несколько человек задержаны в районе Мосгорсуда
Юлия Навальная у здания Мосгорсуда
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят точечные задержания у метро Преображенская площадь и по пути к Мосгорсуду, где во вторник решается вопрос о замене условного наказания оппозиционеру Алексею Навальному на реальное.

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, на данный момент задержаны не менее четырех человек.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

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У здания суда дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии. Подойти к зданию суда практически невозможно - пускают только аккредитованных журналистов, участников процессов и посольские автомобили. Ближайшие к зданию суда дворы также перекрыты, полицейские пускают в них только жильцов домов.

Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник рассмотрит ходатайство столичного управления ФСИН об отмене Навальному условного наказания и замене его на реальный срок в связи с неисполнением им обязанностей, возложенных на него приговором суда по так называемому делу "Ив Роше".

По данным УФСИН, в течение 2020 года Навальный "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности - минимум шесть раз не явился на регистрацию: 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа".

Возвращение Навального

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Москва Мосгорсуд Алексей Навальный

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